» مهاجم ليفربول يشكر محمد صلاح

21 يناير 2019 - 06:45 م

حرص البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على توجيه الشكر للنجم محمد صلاح زميله في الفريق، وذلك بعد إعطائه ركلة الجزاء خلال مواجهة الريدز، أمام آرسنال في الدوري الشهر الماضي.

وقال فيرمينو في تصريحات نقلتها "ليفربول إيكو" ردًا على سؤاله هل تفاجأ بما فعله صلاح وإعطائه ركلة الجزاء أمام أرسنال قائلا "لا.. لم أكن مندهشا".

وأضاف "لقد كنت سعيدا بالإيثار الذي أظهره صلاح حين إعطائي الكرة لاستكمال الهاتريك، "أشكر صلاح مرة أخرى على ما فعله".

يذكر أن ليفربول قد حقق الفوز على حساب آرسنال 5-1 في المباراة التي جمعتها في الجولة الـ 20 من الدوري والتي أقيمت في 29 ديسمبر الماضي حيث سجل فيرمينيو هاتريك ولكل من صلاح وساديو ماني هدفًا.