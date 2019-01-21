إحالة عصابة سرقة "الشيكولاتة" للمحاكمة الجنائية

21 يناير 2019 - 06:42 م

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بإحالة عصابة سرقة "الشيكولاته" للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة علب شيكولاتة من متجر شهير.

البداية بتلقى قسم شرطة القاهرة الجديدة، بلاغا من أمن متجر شهير بمنطقة التجمع الخامس، أفادوا فيه باكتشافهم سرقة علب "شيكولاتة" من داخل المتجر، وبفحص الكاميرات تبين أن 5 أشخاص وراء السرقة.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين، وهم "محمد .م، عاطف .ك، حامد ح، محمود م، تامر .ع" تم ضبطهم من قبل بتهمة سرقة علب "الشيكولاتة" وأنهم اعتادوا سرقة المتاجر الشهيرة.