دعوة إسرائيلية لـ"بن سلمان" لزيارة تل أبيب

21 يناير 2019 - 06:39 م

وجه رئيس رابطة الطيارين الإسرائيليين دعوة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والطيارين السعوديين للمشاركة في مؤتمر الطيران الأهم في إسرائيل، في مدينة تل أبيب في شهر مايو المقبل.

واستهل رئيس رابطة الطيارين الإسرائيليين رسالته بالقول إن "عمره مثل عمر ولي العهد، وهو العمر المناسب في إسرائيل للعمل في الطيران المدني"، مضيفا أن المنطقة "تشهد تغييرات تبشر بمستقبل يسود فيه التعاون"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وأضاف "في المستقبل القريب، سيسافر الطيارون السعوديون فوق القدس في طريقهم إلى لندن، والطائرات الإسرائيلية ستدخل المجال الجوي السعودي في رحلاتها نحو الشرق الأقصى"، وفقا لما كتبه الطيار الإسرائيلي.

وأشار الطيار الإسرائيلي إلى أن هناك أمورا كثيرة مشتركة بين إسرائيل والسعودية "فالعربية لغة مشتركة والأماكن المقدسة موجودة في البلدين، والطائرات التي نقودها مصنوعة في نفس البلد (أمريكا) وفي المناورات والدورات المهنية حيث نلتقي نكتشف دائما أننا نشابه الواحد الآخر. الطيارون السعوديون والإسرائيليون يتحدثون نفس المصطلحات المهنية".

وختم رسالته بأن "الطيران جسر بين البلدين.. إننا نفتح مطاراتنا لاستقبال طائراتكم بسرور وود. مراقبو الجو في البرج في تل أبيب مستعدون لاستقبالكم".