عجمان الإماراتي يهزم وادي دجلة بثلاثية

21 يناير 2019 - 06:25 م

فاز فريق عجمان الإماراتى أمام وادي دجلة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين على الملعب الأولمبى بالمعادى، فى إطار استعداد الفريق الدجلاوى لمواجهة الأهلى.

أحرز أهداف المباراة، محمد جمال بيبو لدجلة، وموسى تيام "هدفين" وستانلى أوهاوتشى لعجمان الإماراتى، ويستعد دجلة لمواجهة الأهلى يوم 28 يناير الجارى، على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الدجلاوى مباراة ودية مع فريق شباب دجلة، غدًا الثلاثاء، لتجهيز جميع اللاعبين قبل مواجهة المارد الأحمر.