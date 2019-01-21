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بعد 8 سنوات عقما.. تحمل مرتين في أسبوع وتلد 3 توائم

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بعد 8 سنوات عقم.. تحمل مرتين في أسبوع وتلد ثلاثة توائم
بعد 8 سنوات عقم.. تحمل مرتين في أسبوع وتلد ثلاثة توائم

وكالات - خالد الشرقاوي

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توائم

حامل

عقم

حملت امرأة بريطانية مرتين خلال أسبوع بطريقة طبيعية وأخرى صناعية لتضع ثلاثة توائم، في حالة نادرة، بعد عدم قدرتها على الحمل لمدة ثمان سنوات.

وتعاني بياتا بينياس والبالغة من العمر 36 عاما، من مرض "تكيس المبايض"، الأمر الذي يمنعها من الحمل، وفقا لصحيفة "ميرور".

وفقدت بينياس 30 كيلوجراما في غضون ستة أشهر بعدما بلغ وزنها 110 كيلوجراما، استجابة لنصيحة الأطباء بضرورة فقدان الوزن لزيادة حظوظ الحمل.

وبدأت بينياس مراجعة المختبر لإجراء عملية التخصيب اصطناعيا، ولم تدرك أنها في الأسبوع نفسه حملت من زوجها بشكل طبيعي.

وبعد نجاح الحمل ذهب الزوجان لقضاء إجازة لمدة أسبوعين بمناسبة هذا الحدث، وعندما عادوا توجهوا لإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية، للتفاجأ بحملها بثلاثة توائم.

وقالت بينياس: "هذه معجزة لم أفكر أبدا أن شيئا مذهلا كهذا سيحدث لي، الكثير من الوقت اعتقدت أنني لن أكن أما في يوم ما، والآن لدي ثلاثة أطفال".

ومرت فترة الحمل بدون مشاكل. وفي ديسمبر، أنجبت المرأة ثلاثة توائم، أُطلق عليهم أسماء أميليا وماتيلدا وبوريس.

يشار إلى أن متلازمة "تكيس المبايض" تنتج بسبب مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية، وتمثل السمنة أحد عوامل خطر الإصابة بها، بجانب نقص الحركة الرياضية ووجود حالات مماثلة في العائلة.


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