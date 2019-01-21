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غدا.. إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما بفض اعتصام رابعة

قضايا وحوادث

قضية فض رابعة
ارشيفية

شيماء السيد

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تنظر غدا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما بالقضية المعروفة إعلامياً بأحداث "فض اعتصام رابعة"

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد

كانت النيابة العامة قد أمرت  بإحالة المتهمين إلي المحاكمة ووجهت لهم اتهامات تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وحيازة وإحراز أسلحة بدون ترخيص.


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