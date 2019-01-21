المؤبد لاثنين و15 عامًا لآخرين بالجيزة

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قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار السيد محمد لاشين بالسجن المؤبد لكل من "عبد الله.ب" 28 عامًا خفير، و"سماحة.م" 31 سنة عامل، والسجن المشدد 15 عاماً لكل من "على.ب" 37 سنة عامل، و"أسامة.س" 27 سنة سائق؛ لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخيرة، واقتحامهم مقر أحد الشركات المتنازع عليها بين المتهم "السادس" فى القضية (المحرض) والحائزين الفعليين.

 وصدر الحكم بعضوية المستشارين إبراهيم وأحمد محمد عبد السلام وسكرتارية عصام حسين.

 وكشفت التحقيقات أن المتهم السادس اتفق مع باقى المتهمين على اقتحام الشركة محل الحادث لاسترداد حيازته ودفع لهم مبالغ مالية وأمدهم بالمعلومات اللازمة عن مسرح الواقعة لتنفيذ مخططه ونفاذًا لهذا الاتفاق قام المتهمون بإعداد الأسلحة النارية اللازمة "بنادق آلية وأخرى خرطوش" وتوجهوا صوب مسرح الواقعة بعد أن قسموا الأدوار فيما بينهم.

 وتابعت التحقيقات، أن المتهمين توجهوا صوب مسرح الواقعة وانتظر المتهم الخامس خارج الشركة لمراقبة الطريق وتسهيل الهروب لهم حال حدوث أى عارض وتسلق المتهمين الأربعة الأوائل أسوار الشركة وهاجموا حراسها، فتمكنوا من السيطرة عليهم وأطلق المتهم الثالث عيارا ناريا فأصاب أحد أنصارهم مما أسفر عن وفاته؛ فلاذوا جميعًا بالفرار.

 وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وفور انتهاء التحقيقات معهم أحالتهم النيابة العامة للمحكمة التى أصدرت حكمها سالف الذكر.

 


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