بالفيديو.. حمار يثير ضجة في السعودية

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وكالات - خالد الشرقاوي

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تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة دخول عريس سعودي إلى صالة الزفاف ممتطيا حمارا.

وتفاوتت التعليقات بين مؤيد ورافض لفكرة تصرف العريس، البعض انتقد بشدة، في حين اعتبر البض الآخر تصرفه من قبيل المزاح.

وفي وقت سابق قرر عريس سعودي دخول حفل زفافه بشاحنة كبيرة "تريلا" بمنطقة الجوف بالمملكة.

ولم يتسن لـ "المصريون" التأكد من صحة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


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