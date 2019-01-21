بالفيديو.. حمار يثير ضجة في السعودية

وكالات - خالد الشرقاوي
تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة دخول عريس سعودي إلى صالة الزفاف ممتطيا حمارا.
وتفاوتت التعليقات بين مؤيد ورافض لفكرة تصرف العريس، البعض انتقد بشدة، في حين اعتبر البض الآخر تصرفه من قبيل المزاح.
وفي وقت سابق قرر عريس سعودي دخول حفل زفافه بشاحنة كبيرة "تريلا" بمنطقة الجوف بالمملكة.
ولم يتسن لـ "المصريون" التأكد من صحة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
#مااسباب_القطيعه_بين_الناس زفه عريس على حمار pic.twitter.com/BtiPnkoTLq— علاوووووي العيصاوي (@AAaass95) 20 يناير 2019
صاحب قصر يرفع دعوى على عريس دخل القصر يزف على حمار pic.twitter.com/VjllzyuFpb— سعود. العلا (@D6GedNEZHI68enm) 20 يناير 2019
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