إحالة طالب بتهمة قتل شقيقه للجنايات

21 يناير 2019 - 06:02 م

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز المحامي العام الأول، بإحالة «طالب» متهم بقتل شقيقه رميا بالرصاص بالمرج للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وكانت البداية، بتلقي قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي بوجود قتيل داخل إحدى الشقق بدائرة القسم والعثور على جثة شاب.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين العثور على جثة "محمد. ص" (18 سنة)، وبسؤال شقيقه اعترف بأنه هو من أطلق النار عليه بغرض الانتحار بعد فشلهما في سرقة زوجة والدهما، ولكنه لم يستطع الانتحار بعد وفاة شقيقه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.