«مزيان إيغيل» مديرًا فنيًا لنصر حسين داي

21 يناير 2019 - 05:51 م

قررت إدارة نادي تعيين مزيان إيغيل، مديرًا فنيًا لفريق نصر حسين داي الجزائري، حتى نهاية الموسم، خلفا لمحمد لاسات، الذي قرر الاستقالة مفضلا العمل بمنصب المدرب المساعد.

ويباشر إيغيل مهامه اعتبارا من اليوم الإثنين، حيث سيشرف على استعدادات نصر حسين داي لمواجهة مولودية الجزائر، بعد غد الأربعاء، في دور الستة عشر من كأس الجزائر.

وعمل إيغيل ضمن الجهاز الفني للمنتخب الجزائري الذي قاده رابح ماجر، كمدرب مساعد، قبل إقالة ذلك الجهاز في يونيو الماضي.

ولدى إيغيل دراية جيدة بفريق نصر حسين داي، حيث سبق له أن تدرج في صفوفه كلاعب ثم كمدرب، كما تولى رئاسته.

ويذكر أن نصر حسين داي وقع في مجموعة الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية برفقة فريقي جورماهيا الكيني وبترو أتلتيكو الأنجولي.