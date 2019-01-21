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7 سنوات سجنا لـ"تاجر حشيش إمبابة"

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حشيش

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قضت محكمة جنايات عابدين، برئاسة المستشار محمد على، وعضوية المستشارين محمود يحيى، وعبد الله عبد العزيز، وأسامة أبو شعيشع، وسكرتارية مجدى جبريل، وعمر عاشور، وأيمن شكرى بتوقيع عقوبة السجن 7 سنوات، لتاجر حشيش مطار إمبابة "حسن محمد 42".

 وتعود أحداث القضية إلى توجه المدعو "أسامة" ببلاغ ضد "حسن محمد تاجر الحشيش" بسرقة مبلغ من المال وبضبط المشكو فى حقه اعترف بالسرقة وأرشد عن مكان إخفائه للمبلغ المسروق بمحل مسكنه "عقار رقم 13 شارع أسوان من مطار إمبابة'.

 وبمداهمة رجال المباحث، مسكن المشكو فى حقه عثر على مخدر الحشيش، و 290 شريط مخدر وبمواجهته اعترف بحيازة الحشيش والأقراص المخدرة للاتجار فيها.


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