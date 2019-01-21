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الأردن يعترض على إقامة مطار إسرائيلي قرب حدوده

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وكالات - خالد الشرقاوي

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أعرب الأردن عن موقفه الرافض لتدشين الاحتلال الإسرائيلي مطارا اليوم في مدينة إيلات بالقرب من حدوده، مشيرا إلى أن الموقع المذكور للمطار سيؤدي لانتهاك سيادة أجواء المملكة.

وأكد رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم ميستو، موقف بلاده الرافض لوجود مطار "تمناع" الإسرائيلي في موقعه الحالي، ولقرار تشغيله الأحادي الجانب.

وأوضح ميستو، أن الرفض يتعلق بمخالفة المطار للمعايير الدولية فيما يتعلق باحترام سيادة الأجواء والأراضي للدول الأخرى عند تشغيل المطار.

وشدد على ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي باتفاقية شيكاغو للطيران المدني لـ1944، الموقعة من قبل 192 دولة في العالم من ضمنها الأردن وإسرائيل، وهي اتفاقية ملزمة لجميع الأطراف.

ولفت إلى أن المملكة قامت بإبلاغ منظمة الطيران المدني الدولي باعتراضها الشديد على هذه المخالفة، والتأكيد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تقيد إسرائيل بالمعايير الدولية.

كما قامت الهيئة بالتواصل مع سلطة الطيران المدني الإسرائيلي بهذا الخصوص وإعلامها بضرورة عدم اتخاذ قرار تشغيل المطار بشكل أحادي الجانب إلى أن يتم حل جميع الأمور العالقة تحت المظلة الدولية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد دشن في وقت سابق اليوم المطار، الذي يقع على بعد نحو 18 كيلومترا شمالي مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر، وبالقرب من الحدود الأردنية.

من جهتها قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن المطار سيكون بديلا طارئا لمطار بن غوريون في تل أبيب، كما أنه يهدف إلى جذب المزيد من السياح إلى منتجعات البحر الأحمر الإسرائيلية.


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