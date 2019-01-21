  • الإثنين 21 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:28 م
بحث متقدم
منى فاروق

أول تعليق لـ«منى فاروق» بعد فضيحة الفيديو الإباحي

الجيش الإسرائيلي

إسرائيل تدق طبول الحرب وهذه الدولة المواجهة

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

وزير خارجية أمريكا: نجمع الأدلة وسنحاسب قتلة خاشقجي

هالة السعيد وزيرة التخطيط

اختبارات للموظفين تمهيدًا لنقلهم للعاصمة الإدارية

أمين الجامعة العربية يزور الكاتدرائية

الجامعة العربية تعيش أسوأ حالات ضعفها

وزير الري

وزير الري: «نعيش أزمة مياه والحفاظ عليها أمن قومي»

وزيرة العدل الإسرائيلية

ماذا فعلت قاضية إسرائيلية متهمة بـ«الرشوة الجنسية»؟

تركى ال الشيخ

«آل الشيخ» ينقلب على بيراميدز.. ويُعلن تشجيعه للزمالك

القنبلة

تفجير قنبلة عن بعد داخل سيارة بجوار محطة كهرباء بنها

قيادي إخواني : خايف نندم علي رحيل البشير

البشير: هذا الأمر منعني من تسليم الراية

غدا محاكمة المتهمين بأنصار بيت المقدس

قضايا وحوادث

اليوم.. محاكمة 213 متهمًا بأنصار بيت المقدس
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

غدا محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال بنك "الإسكان والتعمير"

#

السبت.. محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم بيت المقدس"

#

ننشر تفاصيل محاكمة 213 متهمًا بـ"تنظيم بيت المقدس"

#

غدا محاكمة 213 متهما من عناصر "تنظيم بيت المقدس"

تفجير

أفغانستان

ميدان وردك

تنظر غدا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهمًا بالانضمام لتنظيم "أنصار بيت المقدس"، وارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمرو خالد والشيخ يعقوب.. جملة اعتراضية 2/2

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

صورة شعب وهيبة دولة

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. القميص الجديد للأهلي
» تفاصيل اللقاء الأول بين المتهم بقتل أطفاله وزوجته داخل المحكمة
» "الحوثيين" تطلق صواريخ باليستية على جازان وعسير
» رسميًا.. الأهلي يدعم صفوفه بمدافع جديد
» ارتفاع عدد ضحايا تفجير أفغانستان إلى 126 شخصا
» تحطم مقاتلة تابعة لسلاح الجو المغربي
» «تيجانا» يُعلق على مجموعة الزمالك بالكونفدرالية
» براءة ضابط شرطة من قتل مدرس
» «المسابقات» تعلن عقوبات موقعة المقاولون والنجوم
» مفاجأة.. السعودية تودع كأس آسيا
» هدم عقار مخالف قريب من تمثال «أبو الهول»

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عشاء

    06:55 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي