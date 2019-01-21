» تفاصيل اللقاء الأول بين المتهم بقتل أطفاله وزوجته داخل المحكمة

21 يناير 2019 - 05:06 م

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، الاثنين، تأجيل محاكمة محمود نظمي السيد، 30 سنة، والمتهم بقتل طفليه «ريان ومحمد» 3و4 سنوات، في أول ايام عيد الأضحي الماضي، إلى 23 يناير لسماع مرافعة النيابة والدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار نسيم على بيومي، والمستشار هيثم الضو، والمستشار يحي صادق، وبحضور عمرو الششتاوي، ومحمود محمد سوقي، وكيلا النائب العام، وأمانة سر أحمد الحنفي.

وكانت هيئة المحكمة قد استمعت لشاهدي الإثبات والنفي داخل غرفة المداولة بحضور محامي الدفاع والنيابة .

حيث أدلي العقيد السيد لطفي خشبة، مفتش مباحث شمال الدقهلية، وسماح الشافعي زوجة المتهم بأقوالهما، أمام هيئة المحكمة بغرفة المداولة حول علاقة المتهم بزوجته وكيفية تصوير المباحث لفيديو اعتراف المتهم بقتل طفليه.

وقال عبدالستار جاد، محامي المتهم، إن هيئة المحكمة سمحت للزوجة بلقاء زوجها والتحدث له بانفراد في أول مرة منذ ارتكاب الواقعة، واستمعت المحكمة داخل غرفة المداولة لأقوال العميد السيد لطفي خشبة، والقائم بعمل تحريات المباحث حول الواقعة.

وأضاف جاد، في تصريحات صحفية، عقب الجلسة، أن الدفاع وجه للعقيد سيد خشبة عدة أسئلة حول كيفية تصوير مقاطع الفيديو التي تكشف اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة وأين تم تصويرها وهل تم تصوير اعتراف المتهم تحت أي تهديد أو إكراه، وأجاب أمام هيئة المحكمة بعدم علمه بما تم تصويره وظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي أو الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

وأشار إلى أن هيئة المحكمة استمعت لأقوال سماح الشافعي، زوجة المتهم، التي أكدت استحالة قيام زوجها بقتل طفليه نظرا لارتباطه الشديد بهما وتأكيدها أنها طلبت منه خروجهم معه يوم العيد.