  • الإثنين 21 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:28 م
بحث متقدم
منى فاروق

أول تعليق لـ«منى فاروق» بعد فضيحة الفيديو الإباحي

الجيش الإسرائيلي

إسرائيل تدق طبول الحرب وهذه الدولة المواجهة

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

وزير خارجية أمريكا: نجمع الأدلة وسنحاسب قتلة خاشقجي

هالة السعيد وزيرة التخطيط

اختبارات للموظفين تمهيدًا لنقلهم للعاصمة الإدارية

أمين الجامعة العربية يزور الكاتدرائية

الجامعة العربية تعيش أسوأ حالات ضعفها

وزير الري

وزير الري: «نعيش أزمة مياه والحفاظ عليها أمن قومي»

وزيرة العدل الإسرائيلية

ماذا فعلت قاضية إسرائيلية متهمة بـ«الرشوة الجنسية»؟

تركى ال الشيخ

«آل الشيخ» ينقلب على بيراميدز.. ويُعلن تشجيعه للزمالك

القنبلة

تفجير قنبلة عن بعد داخل سيارة بجوار محطة كهرباء بنها

قيادي إخواني : خايف نندم علي رحيل البشير

البشير: هذا الأمر منعني من تسليم الراية

تفاصيل اللقاء الأول بين المتهم بقتل أطفاله وزوجته داخل المحكمة

قضايا وحوادث

طفلي الدقهلية
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

"الإعدام" لقاتل طفلة داخل مسجد بأوسيم بعد فشله فى اغتصابها

#

مانشستر يونايتد يقهر بورنموث بثلاثية

#

ضبط المتهمين بقتل شخص وزوجته داخل شقتهما

#

أسرار اللقاء الأول بين "صلاح" و"أبوريدة" بعد أزمة الجبلاية

السعودية

اليمن

الحوثيين

صواريخ

جازان

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، الاثنين، تأجيل محاكمة محمود نظمي السيد، 30 سنة، والمتهم بقتل طفليه «ريان ومحمد» 3و4 سنوات، في أول ايام عيد الأضحي الماضي، إلى 23 يناير لسماع مرافعة النيابة والدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار نسيم على بيومي، والمستشار هيثم الضو، والمستشار يحي صادق، وبحضور عمرو الششتاوي، ومحمود محمد سوقي، وكيلا النائب العام، وأمانة سر أحمد الحنفي.

وكانت هيئة المحكمة قد استمعت لشاهدي الإثبات والنفي داخل غرفة المداولة بحضور محامي الدفاع والنيابة .

حيث أدلي العقيد السيد لطفي خشبة، مفتش مباحث شمال الدقهلية، وسماح الشافعي زوجة المتهم بأقوالهما، أمام هيئة المحكمة بغرفة المداولة حول علاقة المتهم بزوجته وكيفية تصوير المباحث لفيديو اعتراف المتهم بقتل طفليه.

وقال عبدالستار جاد، محامي المتهم، إن هيئة المحكمة سمحت للزوجة بلقاء زوجها والتحدث له بانفراد في أول مرة منذ ارتكاب الواقعة، واستمعت المحكمة داخل غرفة المداولة لأقوال العميد السيد لطفي خشبة، والقائم بعمل تحريات المباحث حول الواقعة.

وأضاف جاد، في تصريحات صحفية، عقب الجلسة، أن الدفاع وجه للعقيد سيد خشبة عدة أسئلة حول كيفية تصوير مقاطع الفيديو التي تكشف اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة وأين تم تصويرها وهل تم تصوير اعتراف المتهم تحت أي تهديد أو إكراه، وأجاب أمام هيئة المحكمة بعدم علمه بما تم تصويره وظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي أو الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

وأشار إلى أن هيئة المحكمة استمعت لأقوال سماح الشافعي، زوجة المتهم، التي أكدت استحالة قيام زوجها بقتل طفليه نظرا لارتباطه الشديد بهما وتأكيدها أنها طلبت منه خروجهم معه يوم العيد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمرو خالد والشيخ يعقوب.. جملة اعتراضية 2/2

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

صورة شعب وهيبة دولة

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. القميص الجديد للأهلي
» تفاصيل اللقاء الأول بين المتهم بقتل أطفاله وزوجته داخل المحكمة
» "الحوثيين" تطلق صواريخ باليستية على جازان وعسير
» رسميًا.. الأهلي يدعم صفوفه بمدافع جديد
» ارتفاع عدد ضحايا تفجير أفغانستان إلى 126 شخصا
» تحطم مقاتلة تابعة لسلاح الجو المغربي
» «تيجانا» يُعلق على مجموعة الزمالك بالكونفدرالية
» براءة ضابط شرطة من قتل مدرس
» «المسابقات» تعلن عقوبات موقعة المقاولون والنجوم
» مفاجأة.. السعودية تودع كأس آسيا
» هدم عقار مخالف قريب من تمثال «أبو الهول»

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عشاء

    06:55 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي