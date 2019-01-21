» تحطم مقاتلة تابعة لسلاح الجو المغربي

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أفاد بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة المغربية، اليوم الاثنين 21 يناير الجاري، بأن طائرة مقاتلة من طراز "ميراج إف 1" تابعة للقوات الملكية الجوية، تحطمت في منطقة تاونات".

ولفت البيان إلى أن الطائرة كانت تقوم بمهمة تدريبية عندما تعرضت لعطل تقني أدى إلى سقوطها.

وأضاف البيان أن قائد الطائرة الذي تمكن من القفز من الطائرة، لم يصب بأي أذى، لافتا إلى أن الحادث الذي وقع في منطقة غير مأهولة، ولم يتسبب بأي أضرار.


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