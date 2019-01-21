بالأسماء.. «الصحفيين» تعلن موعد انعقاد لجنة القيد لجدول تحت التمرين

21 يناير 2019 - 05:02 م

أعلنت نقابة الصحفيين اليوم الاثنين، انعقاد لجنة القيد بجدول تحت التمرين يومي الأحد الموافق 3/2/2019 من رقم 1 إلى 239، ويوم الأثنين الموافق 4/2/2019 من رقم 240 إلى 292 والمؤجلين.

وكانت المجموعة الأولى من المتقدمين قد بدأت تلقي الدورات التدريبية في 22 ديسمبر الماضي، ولمدة 15 يوما، تلتها المجموعة الثانية ابتداءً من يوم 9 يناير الجاري، وتدرس لنفس المدة، ويبلغ إجمالي عدد المتقدمين لهذه اللجنة 300 صحفي وتأتي أسماؤهم كالتالي: