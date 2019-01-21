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وزير خارجية أمريكا: نجمع الأدلة وسنحاسب قتلة خاشقجي

عرب وعالم

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

محمد فضل- متابعات

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أمريكا

خاشقجي

بومبيو

 كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده ما زالت تجمع الحقائق في قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، دون أن يستبعد الحفاظ على علاقات واشنطن والرياض.

وفي تصريحات صحفية له، أمس الأحد، قال وزير الخارجية: إن "واشنطن ما زالت تجمع الحقائق لفهم ما حدث بدقة في جريمة مقتل خاشقجي وكشف كل المتورطين فيها".

وفي حين أكد بومبيو أنه "سيتم محاسبة أي شخص متورط في مقتل جمال خاشقجي"، قال: إن "من الممكن الحفاظ على العلاقات الأمريكية السعودية المهمة للبلدين مع محاسبة قتلة خاشقجي".

جدير بالذكر أن خاشقجي، الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ينتقد فيها السلطات السعودية، قتل في الثاني من أكتوبر  الماضي، على أيدي عناصر أمن سعوديين مقربين من ولي العهد محمد بن سلمان في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية.

وتصدّرت القضية الرأي العام الدولي منذ ذلك الحين، وتسببت في توتر علاقات الكثير من الدول مع المملكة، وسط اتهام أطراف مختلفة لابن سلمان بالتورط شخصياً فيها، وهو ما تنفيه الرياض في حين تؤكده وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA ).


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