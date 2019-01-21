تأجيل محاكمة المتهمين بالهجوم على «كنتاكي الهرم»

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حريق

تأجيل

الجنايات

كنتاكي

قررت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، تأجيل محاكمة 4 متهمين بينهم 3 هاربين في أحداث الهجوم على مطعم كنتاكي وموبينيل الهرم بمنطقة الجيزة، لجلسة 9 فبراير لسماع شهود الإثبات.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود، وعمرو سعيد قنديل، بسكرتارية حمدى الشناوي.

وفضت المحكمة، الأحراز، وتبين أن الحرز الأول أسطوانة مدمجة تحتوي على مقطع يحمل اسم (مجهولون يحرقون مبنى رئاسة حي الهرم بالجيزة ردا على استشهاد متظاهر في الهرم) بتاريخ الأحد 25 يناير 2015، ويظهر شعار المقاومة الشعبية بالجيزة وحريق مبنى رئاسة حي الهرم، ومجلد باسم «التحريض» بداخله 6 صور، الأولى تحمل تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي باسم عبدالرحمن عز، بعناوين المقاومة هي الحل يقوم من خلالها بالتحريض على العنف، ومقطع فيديو يحتوي على عدد من الكتابات المطبوعة من موقع التواصل الاجتماعي صفحة عبدالرحمن عز تتحدث عن التحريض ضد سلطة الحكم وضد رجال الأعمال أصحاب المولات، خاصة في 6 أكتوبر والهرم.

واستمعت المحكمة إلى شهادة أحمد محمد على، وقال إنه أثناء خروجه من المطعم وجد أشخاصا بالخارج قاموا بالاعتداء على كل من كان يرتدي ملابس تابعة لكنتاكي، وإنه كان آخر من خرج من الفرع فقاموا بالتعدي عليه.

كان المستشار حاتم أحمد فاضل، المحامى العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، قرر إحالة 4 متهمين لمحكمة الجنايات، لأنهم قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم كنتاكي وبمحيطه، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء والأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وتوجهوا إلى ذلك المطعم الذي يرتاده العامة وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية والخرطوش وأدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وما إن أبصروا المجنى عليه حتى اعتدوا عليه بما في حوزتهم من أسلحة وأدوات، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، محدثين به إصابات أودت بحياته، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.


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