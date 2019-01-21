ماذا فعلت قاضية إسرائيلية متهمة بـ«الرشوة الجنسية»؟

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قاضية

حصلت القاضية الإسرائيلية المشتبه في تورطها في فضيحة تعيين قضاة مقابل خدمات جنسية على إجازة مفتوحة، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

ولم تحسم متحدثة قضائية إسرائيلية ما إذا كان هذا الإجراء يعني فعليا نهاية عملها في السلك القضائي.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد ألقت مؤخرا القبض على محام معروف في إطار التحقيقات الجارية في مزاعم بشان تعيينات قضائية تمت مقابل الحصول على خدمات جنسية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن وحدة لاهاف المختصة بمكافحة الفساد بدأت تحقيقا قل أسابيع بعد تلقيها معلومات بهذا الشأن وإن الشرطة استجوبت مشتبهين آخرين.

ووفقاً للشرطة الإسرائيلية ، فإن المحامي ، وهو شخصية بارزة في النظام القضائي الإسرائيلي ، تدخل في تعيين قاضية في محكمة صلح ، بالإضافة إلى قاضٍ آخر.

وفرضت الشرطة حظرا على نشر اسم المحامي الكبير الذي تم اعتقاله ومنعت نشر تفاصيل القضية. لكن الشرطة أكدت أن اعتقال المحامي والتحقيقات تتعلق بترقيته قضاة مقابل منافع جنسية.


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