» «تيجانا» يُعلق على مجموعة الزمالك بالكونفدرالية

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علق إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرعة الأبيض فى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى أسفرت عن وقوع الفريق الأبيض فى المجموعة الرابعة مع أندية "نصر حسين داى الجزائرى، وبترو أتليتكو الأنجولى، وجور ماهيا الكينى".

وقال تيجانا، فى تصريحات صحفية، إن مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية متوازنة، عكس ما يُقال عن سهولتها، مشددًا على أن الأبيض قادر على التأهل لدور ربع النهائى من خلالها للمنافسة على اللقب الأفريقى.

يذكر أن الزمالك يبدأ مشواره بمواجهة جور ماهيا فى كينيا يوم 3 فبراير المقبل ثم يستضيف نصر حسين داى الجزائرى يوم 13 فبراير، ويستضيف الزمالك بعد ذلك بترو أتلتيكو 24 فبراير المقبل، قبل مواجهته فى أنجولا 3 مارس المقبل ويستضيف الزمالك بعد ذلك جورماهيا الكينى يوم 10 مارس، قبل أن يختتم مبارياته أما حسين داى فى الجزائر يوم 17 مارس.


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