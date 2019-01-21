» براءة ضابط شرطة من قتل مدرس

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قضت محكمة جنايات نجع حمادي، الاثنين، برئاسة المستشار عبدالرحمن ألطا، وعضوية المستشارين حسام عبدالفتاح، وعلاء عبدالوهاب، وسكرتارية عبداللطيف عبدالحميد، وكرم الطاهر، وأسامة الأمير، ببراءة ضابط شرطة من تهمة التورط في قتل مدرس أمام قرية نجع موسى بنجع حمادي.

تعود أحداث القضية إلى 25 يناير 2015، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بمقتل جرجس ملقي سنادة، 54 عامًا، مدرس، بعد أن هاجمه مسلحون أمام قرية نجع موسى أثناء عودته من صيدلية زوجته بقرية «هو» بنجع حمادى، حيث أطلقوا عليه النيران، وأتلفوا السيارة الخاصة به، والتي تحمل رقم 22579 ملاكي قنا.

وكانت المحكمة قضت في جلستها في 20 ديسمبر 2016 بالسجن المؤبد لـ7 متهمين منهم 3 حضوريًا و4 غيابيًا بينهم ضابط شرطة بتهمة قتل المدرس ثم تقدم محامي الضابط بطلب إعادة إجراءات محاكمة موكله ويدعى «أحمد. ع. ز» ضابط شرطة، والذى قام بتسليم نفسه للنيابة، فعقدت الجلسة وقضت المحكمة ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.


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