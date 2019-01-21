اختبارات للموظفين تمهيدًا لنقلهم للعاصمة الإدارية

21 يناير 2019 - 04:51 م

أكد رامي جلال، المستشار الإعلامي المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الدولة تخطط لنقل 50 ألف من موظفي دواوين عموم الوزارات الجديدة بحلول عام 2020، لافتًا إلى أن ذلك سيجري بعد إجراء اختبارات لتأهيلهم للعمل.

وقال "جلال"، في تصريحات صحفية، إن الحجم الأكبر من موظفي الجهاز الإداري للدولة يتمركزون في باقي محافظات الجمهورية والمحليات، وبشكل عام لا شأن لهم بعملية النقل للعاصمة الإدارية، بل على العكس سيعود بعض الموظفين من القاهرة إلى محافظاتهم مرة أخرى تقليلًا للاغتراب.

وتابع أن عدد الموظفين المستهدف نقلهم على العاصمة الإدارية الجديدة يدور حول رقم 50 ألف موظف، حيث يجري الآن عمل الاختبارات والتدريبات لهم، وهي اختبارات لقياس المهارات الشخصية والوظيفية وإجادة اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية، وإتقان التعامل مع الحاسب الآلي.

وأكد أن التوجه العام يقضي، في كل الأحوال، بعدم نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة قبل الانتهاء الكامل من شبكات النقل والمواصلات والمرافق المتعلقة بالحي الحكومي تيسيرًا على الموظفين.