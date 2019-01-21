  • الإثنين 21 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:29 م
بحث متقدم
منى فاروق

أول تعليق لـ«منى فاروق» بعد فضيحة الفيديو الإباحي

الجيش الإسرائيلي

إسرائيل تدق طبول الحرب وهذه الدولة المواجهة

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

وزير خارجية أمريكا: نجمع الأدلة وسنحاسب قتلة خاشقجي

هالة السعيد وزيرة التخطيط

اختبارات للموظفين تمهيدًا لنقلهم للعاصمة الإدارية

أمين الجامعة العربية يزور الكاتدرائية

الجامعة العربية تعيش أسوأ حالات ضعفها

وزير الري

وزير الري: «نعيش أزمة مياه والحفاظ عليها أمن قومي»

وزيرة العدل الإسرائيلية

ماذا فعلت قاضية إسرائيلية متهمة بـ«الرشوة الجنسية»؟

تركى ال الشيخ

«آل الشيخ» ينقلب على بيراميدز.. ويُعلن تشجيعه للزمالك

القنبلة

تفجير قنبلة عن بعد داخل سيارة بجوار محطة كهرباء بنها

قيادي إخواني : خايف نندم علي رحيل البشير

البشير: هذا الأمر منعني من تسليم الراية

"التخطيط":

اختبارات للموظفين تمهيدًا لنقلهم للعاصمة الإدارية

آخر الأخبار

هالة السعيد وزيرة التخطيط
هالة السعيد وزيرة التخطيط

وكالات

أخبار متعلقة
#

ضبط شخص لانتحاله صفة عضو بالرقابة الإدارية

#

النيابة الإدارية تأمر بالتحقيق في واقعة "مسامير" متحف سوهاج

#

دلالات زيارة وزير الخارجية الأمريكي للكاتدرائية الجديدة

#

متحدث العاصمة الإدارية: الكاتدرائية تحفة معمارية

إسرائيل

الجنس

قاضية

أكد رامي جلال، المستشار الإعلامي المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الدولة تخطط لنقل 50 ألف من موظفي دواوين عموم الوزارات الجديدة بحلول عام 2020، لافتًا إلى أن ذلك سيجري بعد إجراء اختبارات لتأهيلهم للعمل.

وقال "جلال"، في تصريحات صحفية، إن الحجم الأكبر من موظفي الجهاز الإداري للدولة يتمركزون في باقي محافظات الجمهورية والمحليات، وبشكل عام لا شأن لهم بعملية النقل للعاصمة الإدارية، بل على العكس سيعود بعض الموظفين من القاهرة إلى محافظاتهم مرة أخرى تقليلًا للاغتراب.

وتابع أن عدد الموظفين المستهدف نقلهم على العاصمة الإدارية الجديدة يدور حول رقم 50 ألف موظف، حيث يجري الآن عمل الاختبارات والتدريبات لهم، وهي اختبارات لقياس المهارات الشخصية والوظيفية وإجادة اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية، وإتقان التعامل مع الحاسب الآلي.

وأكد أن التوجه العام يقضي، في كل الأحوال، بعدم نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة قبل الانتهاء الكامل من شبكات النقل والمواصلات والمرافق المتعلقة بالحي الحكومي تيسيرًا على الموظفين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمرو خالد والشيخ يعقوب.. جملة اعتراضية 2/2

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

صورة شعب وهيبة دولة

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. القميص الجديد للأهلي
» تفاصيل اللقاء الأول بين المتهم بقتل أطفاله وزوجته داخل المحكمة
» "الحوثيين" تطلق صواريخ باليستية على جازان وعسير
» رسميًا.. الأهلي يدعم صفوفه بمدافع جديد
» ارتفاع عدد ضحايا تفجير أفغانستان إلى 126 شخصا
» تحطم مقاتلة تابعة لسلاح الجو المغربي
» «تيجانا» يُعلق على مجموعة الزمالك بالكونفدرالية
» براءة ضابط شرطة من قتل مدرس
» «المسابقات» تعلن عقوبات موقعة المقاولون والنجوم
» مفاجأة.. السعودية تودع كأس آسيا
» هدم عقار مخالف قريب من تمثال «أبو الهول»

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عشاء

    06:55 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي