» «المسابقات» تعلن عقوبات موقعة المقاولون والنجوم

21 يناير 2019 - 04:40 م

قرر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف رامي ربيع مدرب المقاولون العرب مباراة واحدة وتغريمه خمسة آلاف جنيه لاعتراضه بطريقة غير لائقة على التحكيم في مباراة فريقه أمام نجوم المستقبل.

وقررت اللجنة تغريم نادي المقاولون عشرة آلاف جنيه لاعتراض الجهاز الفني بصورة جماعية على الحكم، بالإضافة إلى 20 ألف جنيه لتكرار السباب الجماعي ضد الحكام.

كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية على نادي نجوم المستقبل قدرها عشرة آلاف جنيه للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني على الحكم.

وعلى جانب آخر عقد رئيس لجنة المسابقات اجتماعا مع مراقبي مباريات القسم الأول، للتنسيق بين المراقبين واللجنة وأيضا لجنة الحكام.