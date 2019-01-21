وزير الري: «نعيش أزمة مياه والحفاظ عليها أمن قومي»

21 يناير 2019 - 04:39 م

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الحفاظ على المياه حاليا أصبح أمنا قوميا، وضرورة ملحة.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية له اليوم على هامش مشاركته، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، في إطلاق فعاليات مارثون النيل أمام جسم السد العالي، مشيرًا إلى أن حملة الحفاظ على نقطة المياه وترشيد الاستهلاك تشارك فيها حاليًا جميع الوزارات في الحكومة، وذلك نظرًا لأهمية هذه القضية، قائلًا: «كل نقطة مياه بتفرق معانا في مصر في ظل أزمة المياه».

وأوضح الوزير، أن السد العالي بمثابة المشروع الذي أنقذ المصريين على مدار عقود، قائلًا: «لو لم يكن السد العالي موجودا لحدث للمصريين مخاطر كبيرة في توفير المياه».

وحث عبد العاطي المزراعين في مصر إلى الاعتماد على طرق الزراعة الحديثة التي توفر نحو 50% من تكلفة معدات الري، كما تساهم في زيادة إنتاجية الفدان.

من جانبه، عبر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب، عن سعادته بالمشاركة في ماراثون أبناء النيل ضمن حملة «حافظ عليها تلاقيها»، لترشيد استخدامات المياه والذي انطلقت اليوم، ضمن احتفالات أسوان بعيدها القومي، مضيفًا أن الوزارة ستنظم 50 برنامجا في إطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتحويل أسوان إلى عاصمة للشباب الإفريقى، سيبدأ تنفيذها خلال شهر فبراير المقبل، بعد مناقشتها مع محافظ أسوان.