» مفاجأة.. السعودية تودع كأس آسيا

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السعودية

اليابان

المصريون

ودع منتخب السعودية بطولة كأس أمم آسيا 2019، بعد الهزيمة أمام نظيره الياباني، بهدف دون رد، ضمن مباريات دور الـ16 من البطولة.

وسجل هدف منتخب اليابان في شباك السعودية اللاعب تاكيهيرو تومياسو في الدقيقة 20 من زمن اللقاء، ويتأهل الساموراي الياباني لدور الـ8 من بطولة كأس أمم آسيا ليواجه منتخب فيتنام، الذي صعد على حساب منتخب الأردن.

وفاجأ المنتخب الياباني نظيره السعودي في أول محاولة على المرمى في الدقيقة 20، بضربة ركنية نفذها شيباساكي على رأس المدافع المتقدم تومياسو، الذي صعد بدون رقابة وحول الكرة في شباك السعودية معلنًا عن الهدف الأول.

ولم يرد المنتخب السعودي على هدف اليابان سوى في الدقيقة 35 بعد اختراق من فهد المولد.

وحتى نهاية الشوط الأول، لم تكن هناك أي خطورة للمنتخبين، وفشل المنتخب السعودي في إدراك التعادل، لينتهي الشوط بتقدم اليابان بهدف نظيف.

وبدأ الشوط الثاني بقوة من المنتخب السعودي، وكان أول تهديد عن طريق سالم الدوسري بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ولكنها تذهب سهلة في يد الحارس جوندا.

وحتى نهاية المباراة استمرت سيطرة المنتخب السعودي على المباراة، ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى اليابان، في ظل قوة دفاعه.

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