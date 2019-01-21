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هدم عقار مخالف قريب من تمثال «أبو الهول»

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سيطرت قوات الأمن على محاولات تصدي عدد من الأشخاص لحملة الإزالة لعدد من المخالفات حديثة الإنشاء بمنطقة نزلة السمان بحرم المنطقة الأثرية بالهرم، إذ بدأ رجال التنفيذ فى هدم عقار متاخم لسور المنطقة الأثرية بالقرب من تمثال أبو الهول، وذلك وسط حضور قيادات مديرية أمن الجيزة، وتبين استمرار المحال السياحية فى عملها، وانتظام حركة السائحين، وسط انتشار أمني مكثف، وإغلاق منطقة الصوت والضوء، ومنعوا دخول الأهالي إلى الشارع المؤدي إلى المنطقة، وسط تأمين 5 مدرعات و15 سيارة أمن، وذلك لتيسير عمل شرطة المرافق بالتعاون مع حي الهرم لإزالة العقار المخالف.
وأكدت مصادر أمنية أن الحملة جاءت تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الجيرة، بالتصدي لكل صور التعديات على حرم المناطق الأثرية والحفاظ على هيبة الدولة والشكل الحضاري أمام السياح، وأكدت المصادر أن المحال والعمارات المستهدفة بحملة الإزالة تحت الإنشاء وخالية من السكان، لافتا إلى أنه تم التحفظ على عدد من المتهمين خلال أعمال الكر والفر والتصدي لأعمال الإزالة، وجار فحصهم بواسطة الأجهزة المختصة.

حسب مصدر أمني فوجئت الحملة الأمنية في بداية عملها باعتراض أشخاص لعمل الحملة رافضين الامتثال للقرارات القانونية بالإزالة، وعلى الرغم من شرح القيادات الأمنية بالمنطقة أن حملات الإزالة لا تستهدف المساكن المأهولة ولكن تستهدف تلك التي تحت الإنشاء والتي بنيت فوق أراضي المنطقة الأثرية بالمخالفة للقانون.


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