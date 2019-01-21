طلب إحاطة لوزير المالية بشأن تراخيص السيارات الكهربائية

21 يناير 2019 - 04:29 م

تقدمت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه للدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن ارتفاع الرسوم الخاصة بترخيص السيارات الكهربائية في مصر، لافتةً إلى أن سعر ترخيصها يبلغ عشرة أضعاف الرسوم المقررة لترخيص السيارات العادية، ما يجعلها خارج نطاق الإقبال، سواء من جانب المواطنين أو من بعض الشركات العاملة بقطاع السيارات.

وأضافت "البطران"، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن ارتفاع أسعار تراخيص السيارات الكهربائية التي دخلت مصر مؤخرًا، أعطى إشارة سلبية للشركات العالمية الكبرى التي كانت تستعد وبقوة لإدخال فئات كهربائية جديدة إلى مصر، ولكن بهذه الطريقة ستجد صعوبة في الترويج لمنتجاتها التي تعد صديقة للبيئة.

وتابعت: "نسعى لخفض التلوث البيئي داخل المدن المزدحمة، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وباستخدام هذه النوع من السيارات، سيتم المساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد المصري والتنافسية الوطنية والحفاظ على البيئة، مما يحقق الريادة في مجالات الطاقة المتجددة التي تعد عاملا مؤثرا في الاقتصاد المصري".