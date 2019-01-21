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طعيمة: جهاز تنظيم النقل البري يقضي على العشوائية

الحياة السياسية

النائب سعيد طعيمة
النائب سعيد طعيمة

حسن علام- متابعات

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الحكومة

طعيمة

أرض الواقع

قال النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن مشروع قانون الحكومة الذي توافق عليه البرلمان بشأن إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، خطوة مهمة لضبط منظومة النقل البري على مستوى مصر والتغلب على العشوائية التي كانت تسيطر عليه خلال السنوات الماضية.

وأكد «طعيمة»، في تصريحات له تعقيبًا على مشروع قانون جهاز تنظيم النقل البرى، على أنه لابد من توحيد آلية تنظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، في جهة واحدة، أمر ضروري وتواجه العشوائية، مضيفًا: أن المبدأ الاسمي لمشروع القانون إيجابي، ونتمنى أن يطبق على أرض الواقع، وأن الأمر ليس جمع رسوم لإصدار تراخيص جديدة من قبل الجهاز الجديد.


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