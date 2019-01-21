«آل الشيخ» ينقلب على بيراميدز.. ويُعلن تشجيعه للزمالك

21 يناير 2019 - 04:22 م

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز، تشجعيه للزمالك عندما يواجه ناديه، الخميس المقبل، ضمن منافسات الدوري العام.

وكتب «آل الشيخ» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «حشجع الزمالك الخميس.. مين معايا».

ويواجه فريق الزمالك نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.

يذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري العام برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط عن وصيفه بيراميدز.



