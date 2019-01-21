تفجير قنبلة عن بعد داخل سيارة بجوار محطة كهرباء بنها

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تعاملت قوات الأمن وخبراء المفرقعات بالقليوبية مع جسم غريب يشتبه في أن يكون عبوة هيكيلية داخل سيارة ملاكي مجهولة بجوار محطة كهرباء بنها، على طريق بنها المنصورة، وتم تفجير العبوة عن بعد، وذلك بعد أن تم إبعاد السيارة عن المحطة، وغلق طريق بنها المنصورة في الاتجاهين، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط صاحب السيارة.

تلقى اللواء رضا طبلية، إخطارًا بقيام أحد الأشخاص بترك سيارة ملاكي بجوار محطة كهرباء بنها على الرياح التوفيقي بطريق بنها المنصورة، وبفحصها تبين وجود جسم غريب بها يشتبه في كونه عبوة هيكلية.

انتقل العميد يحيى راضي، رئيس مباحث القليوبية، وخبراء المفرقعات والإطفاء، وتبين أن السيارة موجودة بجوار سور المحطة، وتم سحبها إلى جانب الرياح التوفيقي، وقطع الطريق في الاتجاهين لمنع مرور السيارات، وتبين وجود جسم غريب تم إخراجه من الكرسي الموجود بجوار قائد السيارة، وقام خبراء المفرقعات بتفجيره عن بعد، محدثًا صوتا خفيفًا دون انفجار كبير.

وبسؤال شهود العيان أكدوا أن قائد السيارة قام باستيقافها بجوار سور محطة الكهرباء وتركها وهرب، وكلف مدير الأمن، اللواء نبيل عدلي، مدير الإدارة العامة للمرور بالتحفظ على السيارة وفحصها ومعرفة أرقام الشاسيه والماتور للتوصل إلى سائق السيارة أو صاحبها وسرعة القبض عليه، وتمت إعادة حركة السير على طريق بنها المنصورة مرة أخرى.


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