» قتل طفلة وإزالة أعضائها التناسلية في الدقهلية

21 يناير 2019 - 03:20 م

كشفت الأجهزة الأمنية فى الدقهلية لغز عثور أهالي قرية 20 بصار بحفير شهاب الدين، التابعة لمركز الستاموني، على جثة الطفلة "فاطمة إبراهيم أبو العلا" ملقاة في أرض زراعية بين قريتى.

وردت معلومات للعقيد أحمد الحسيني، مأمور مركز الستاموني، من إبراهيم مصطفى ومقيم البقعة التابعة لمنطقة حفير شهاب الدين، باختفاء ابنته "فاطمة"، التي خرجت للدرس الخصوصي بالقرية المجاورة لقريتهم ولم تعد.

وتوصلت التحريات إلى أن "س"، 20 سنة، ربة منزل وشقيقها "ع"، 17 سنة، عاطل، وراء ارتكاب جريمة القتل لوجود خلافات بين زوج الأولى ووالد الطفلة، واعترف المتهمان أن الواقعة كانت بمنزل مهجور بقرية 31 بصار.

ونفى مصدر أمني، رفض ذكر اسمه، نهش الكلاب لجثمان الطفلة، مؤكدا أن تهتك وإزالة الأعضاء التناسلية للطفلة "فعل مقصود"؛ مما يوحي بالتعدي الجنسي لتضليل العدالة