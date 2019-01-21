» الإعدام لخادمة والمؤبد لزوجها بتهمة قتل مسن لسرقته

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سرقة مسن

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بإجماع الآراء وبعد موافقة فضيلة المفتي بمعاقبة خادمة بالإعدام شنقًا ، والمؤبد لزوجها، لاتهامهم بقتل عجوز عمدًا مع سبق الإصرار، لسرقتها في منطقة بولاق الدكرور.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى ومحمود عبد المنعم القرموطى، ومحمد إبراهيم عبد الصمد، وأمانة سر محمد السنوسى.

وجاء فى أمر الإحالة في القضية رقم 20349 لسنة 2017 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين، سالي ر ع، 24 عامًا، خادمة، وتامر سعيد ي  38 عامًا، سائق، قتلا المجنى عليها، وتبين أن المتهمة الأولى قتلت مخدومتها العجوز "نعمات رشاد مهران"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت نيتها وعقدت عزمها علي الخلاص منها لسرقة ما بحوزتها من نقود ومنقولات، وأعدت لهذا الغرض سلاح أبيض «سكين»، فبغدر الذئاب سعت لمسكنها مغتنمة تواجدها بمفردها وعملها خادمة لديها وإذ تهيأ الظرف لها طوقت عنقها بوشاح رأس وأنهت  حياتها، ولم تكتفِ القاتلة بذلك بل استهدفت عنقها بطعنتين بسلاحها الحاد ما آلم بها من إصابات، بمساعدة زوج المتهمة .

واستمعت النيابة لأقوال طارق حمزة أحمد خليل، عقيد شرطة مفتش فرقة غرب الجيزة، حيث قال إنه تلقى إخطارًا يفيد مقتل المجني عليها، وتبين أن المتهمين خططوا لارتكاب الواقعة لسرقة منقولات ونقود المجني عليها مغتنمين عملا الاولي خادمة لديها فوضع سويا مخططا شيطانيا محكما حلقاتة لإنفاذ إثمهما، ويوم الواقعة سعت الأولى إلى مسكن المجني عليها كعادتها، وما إن تهيأت الظروف لها طوقت عنقها بوشاح رأس جاذبة طرفيه لإنهاء حياتها، وانهالت عليها بطعنتين في عنقها بسلاحها الحاد "سكين"، حتي فاضت روحها إلى بارئها، فاستطالت يدها إلى منقولات المجني عليها ولاذت بالفرار .


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