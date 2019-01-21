24 يناير إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص

21 يناير 2019 - 02:36 م

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه بعد التوافق مع ممثلي أصحاب الأعمال، وتحقيقًا لمبدأ المساواة بين كل العاملين بمصر للاحتفال بعيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، يعتبر الجمعة 25 يناير 2019 إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، أما بالنسبة للعاملين الذين تكون إجازتهم الأسبوعية يوم الجمعة، يعتبر الخميس الموافق 24 يناير 2019 إجازة لهم بأجر كامل.

وقال في بيانه إنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.