تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى التجمهر بالزاوية

21 يناير 2019 - 02:08 م

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، الإثنين، أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهم الشافعي محمد الشافعي، لاتهامه وآخرين سبق الحكم عليهم بالتجمهر واستعراض القوة في منطقة الزاوية الحمراء بالقضية برقم 961 لسنة 2014 والمقيدة برقم 2874 لسنة 2014 كلي شمال القاهرة، لجلسة 28 يناير لسماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامي زين الدين.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهم وآخرين مجموعة من التهم منها التجمهر في منطقة الزاوية الحمراء واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتكدير السلم العام.