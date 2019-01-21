  • الإثنين 21 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:58 م
بحث متقدم
قيادي إخواني : خايف نندم علي رحيل البشير

البشير: هذا الأمر منعني من تسليم الراية

عكاشة

سر قبول استقالة "عكاشة" من التليفزيون المصري

مفاجأة.. الأقراص المضبوطة مع خالد يوسف ليست "مخدرة"

خالد يوسف يطالب الدولة بالتحقيق فى "حملات التشويه" ضده

سعفان

24 يناير إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص

الطفلة مليكة

والد الطفلة مليكة يكشف مفاجآت صادمة عن قتل ابنته

صورة الخبر

عام 2019.. مصر والسعودية يقودان اقتصاد المنطقة

محاكمة عز

الجنايات تستشعر الحرج فى قتل والد "طفل البامبرز"

الرقابة الإدارية

ضبط مسئولين بأوقاف قنا استولوا على 10.5 مليون جنيه

مبادرة

توصيات المشاهير والسياسيين لـ"مبادرة 1000 كاتب"

الإعلامي عمرو أديب

أديب يطالب بهدم مجمع التحرير

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم فى التجمهر بالزاوية

قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل "الطفل يوسف"

#

تأجيل محاكمة المتهمين بالذكرى الثالثة للثورة

#

غدًا محاكمة المتهمين بالذكرى الثالثة للثورة

#

النيابة تتلو أمر إحالة متهمي عنف الظاهر

الزاوية الحمراء

التجمهر

التجمهر بالزاوية

المتهم محمد الشافعى

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، الإثنين، أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهم الشافعي محمد الشافعي، لاتهامه وآخرين سبق الحكم عليهم  بالتجمهر واستعراض القوة في منطقة الزاوية الحمراء بالقضية برقم 961 لسنة 2014 والمقيدة برقم 2874 لسنة 2014 كلي شمال القاهرة، لجلسة 28 يناير لسماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامي زين الدين.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهم وآخرين مجموعة من التهم منها التجمهر في منطقة الزاوية الحمراء واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتكدير السلم العام.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمرو خالد والشيخ يعقوب.. جملة اعتراضية 2/2

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

صورة شعب وهيبة دولة

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» قتل طفلة وإزالة أعضائها التناسلية في الدقهلية
» الإعدام لخادمة والمؤبد لزوجها بتهمة قتل مسن لسرقته
» شاب يبيع سيارة والده للزواج من فتاة ويدعى سرقتها
» شكرى يبحث سبل تطوير التعاون مع "فيل هوجان"
» شاهد.. سما المصرى لجمهورها: مين يتجوزنى
» "أنا مش بشحت".. تحرج وزيرة الثقافة على الهواء
» قتلى فى هجوم استهدف قوات أمريكية في سوريا
» الداخلية تقدم مساعدات لأسر السجناء قبل عيد الشرطة
» أحمد بدير يعتزل مسارح الدولة
» مقتل 10جنود من قوات حفظ السلام بمالي
» طلب محرج لإعلامي من وزيرة الثقافة

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • مغرب

    05:25 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي