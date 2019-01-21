والد الطفلة مليكة يكشف مفاجآت صادمة عن قتل ابنته

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قتل

دي إم سي

أتوبيس

مليكة

أكد أحمد صبحي، والد الطفلة مليكة، المعروفة بـ"ضحية أتوبيس المدرسة"، أن الموضوع تعدى مرحلة القتل الخطأ خاصة عندما تكون الحافلة قد ذهبت إلى المدرسة أولاً قبل الذهاب بالطفلة إلى المستشفى.

وأضاف "صبحي"، في مداخلة مع قناة "دي إم سي" الفضائية، أن شقيق الطفلة رآهم يغسلون الحافلة لمحو آثار الدماء، وآثار الجريمة، فكل هذا يتعدى القتل الخطأ.

وشدد على أنه طلب تفريغ كاميرات المستشفى والمدرسة ولكن هذا لم يحدث، وسوف يستمر في الإجراءات القانونية.

هذا، وقضت محكمة جنح أول أكتوبر بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، لسائق أتوبيس المدرسة والمشرفة، لاتهامهما بالقتل الخطأ الذي تسبب في دهس الطفلة مليكة بأكتوبر أثناء توصيلها للمدرسة الخاصة بها، كما قضت المحكمة بالتعويض المدني 20 ألف جنيه.

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