23 يناير.. الحكم على المتهمين بالاستيلاء على أموال بنك الإسكان

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الاستيلاء على اموال البنوك

الاسكان والتعمير

قروض بنك الإسكان والتعمير

شركات مصر للطيران

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهمين بتسهيل قروض بنك "الإسكان والتعمير" فرع روكسى لجلسة الأربعاء الجاري الموافق 23 يناير للنطق بالحكم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين أيمن عبداللطيف سلامة، وسامح أبوكنة.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 858 لسنة 2012 جنايات مصر الجديدة عن تسهيل المتهمين "ن. ح. ف." موظف ببنك الإسكان والتعمير، و"م. م. ح"، و"أ. ص. ع" بشركة التعمير للترويج المالى ببنك الإسكان والتعمير، الحصول على قروض لمتهمين عددهم 36 متهمًا، وذلك بتزوير مستندات تفيد بأن المتهمين موظفون فى شركات مصر للطيران وبدر الدين للبترول مقابل الحصول على 40% من قيمة القرض.

وسهل المتهم الأول الاستيلاء على أموال البنك بمبلغ وقدره 6 ملايين و830 ألفا للمتهمين، بأن وافق على قبول المستندات المقدمة، للحصول على هذه القروض مع علمه بتزويرها.

وارتكب المتهم الثانى تزوير المحررات الرسمية التى تفيد بمفردات المرتب والشهادات وإقرارات الخصم المنسوبة لشركة نصر للبترول والقابضة لمصر الطيران، بينما المتهم الثالث اشترك مع المتهم الثانى فى التزوير فى المحررات الرسمية، ومحررات إحدى الشركات المساهمة.

ودلت تحريات مقدم تامر المنياوى عضو هيئة الرقابة الإدارية على صحة ما ورد إليه من أن المتهمين الثلاثة سهلوا لـ36 متهمًا الاستيلاء على أموال البنك بموجب مستندات مزورة


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