الجنايات تستشعر الحرج فى قتل والد "طفل البامبرز"

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، التنحي عن نظر محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا "بقتل والد طفل البامبرز" لاستشعار المحكمة الحرج وأمرت بإحالة ملف القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جديدة لنظرها.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهمين بقتل والد الطفل حمزة في القضية المقيدة برقم 831 لسنة 2018 إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها كل من «هشام.ع» 20 سنة و«أحمد.م» 20 سنة و« عادل. ف» 53 سنة و«حسن. ع» 19 سنة و«السيد.ا» هارب.

وتضمن قرار الإحالة الصادر من نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامي العام أنه بتاريخ 21 مايو الماضي، قيام المتهمين بقتل المجني عليه عبد الهادي محمود عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيِّتوا النية وعقدوا العزم على قتله.

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