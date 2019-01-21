» قتلى فى هجوم استهدف قوات أمريكية في سوريا

21 يناير 2019 - 01:21 م

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، بأن تفجيرا انتحاريا استهدف رتلا للقوات الأمريكية كانت تصاحبه قوة كردية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، ما أسفر عن سقوط قتلى من قوات سوريا الديمقراطية وإصابة عنصرين أمريكيين.

وقال المرصد إن "دوي انفجار" هز ريف الحسكة الجنوبي "خلال مرور رتل لقوات أمريكية برفقة قوة محلية من قوات سوريا الديمقراطية، مما تسبب بخسائر بشرية".

وفي التفاصيل التي أوردها المرصد السوري، فإن الهجوم "ناجم عن تفجير استهدف رتلا على طريق الحسكة - الرقة، قرب منطقة الشدادي".

وأكدت "المصادر الموثوقة أن التفجير ناجم عن تفجير انتحاري يقود آلية مفخخة لنفسه بالرتل الأمريكي، الذي يرافقه عناصر من قوات سوريا الديمقراطية لحمايته خلال تجوله في المنطقة".