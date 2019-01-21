عام 2019.. مصر والسعودية يقودان اقتصاد المنطقة

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السعودية

مصر

الشرق الأوسط

اقتصاد

وكالة فيتش

كشف تقرير حديث لوكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، الأمريكية، عن أنه خلال عام 2019 ستقود مصر والسعودية والإمارات اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل يساهمان في نموه بصورة ملحوظة.

وذكرت الوكالة، في تقريرها، أن دول مجلس التعاون الخليجي لاسيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، سيكونان المساهم الرئيسي في زيادة نمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب مصر في عام 2019 ، وفقًا لأحدث تقرير أعدته المؤسسة  .

وتوقع التقرير فإن ينخفض النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل طفيف من 2.1 في 2018 إلى 1.9 في عام 2019، مرجعًا ذلك إلى قرار منظمة "أوبك" لدول المصدرة للبترول، والتي أعلنت في وقت سابق أنه ستخفض 1.2 مليون برميل يوميًا من السوق.

ومع ذلك، أبرز التقرير أن التباطؤ المتوقع في النمو الإقليمي هو أقل وضوحًا بكثير من المتوسط العالمي، والذي من المتوقع أن يكون 3% في عام 2019، بانخفاض من ما يقدر بنحو 3.4% في 2018.

 ونوه التقرير بأن التدهور الحاد في الاقتصاد الإيراني سيكون بمثابة أكبر عائق على النمو الإقليمي في عام 2019، وذلك بعد فرض أمريكا عقوبات اقتصادية على إيران العام الماضي.

بينما توقعت الوكالة أن يرتفع النمو في السعودية مما يقدر بنحو 2.3% في عام 2018 إلى 2.4% في عام 2019، مع زيادة الحكومة الاستثمار في قطاع الزراعة والحفاظ على بدلات سخية لتكاليف المعيشة والقطاع العام، والإبقاء على إجراءات الدمج المالي الرئيسية.

واختتمت الوكالة، تقريرها، بأنه من المحتمل أن يشجع هذا الاستثمار الخاص والنشاط التجاري ويوفر رياحًا معاكسة للاستهلاك، مشيرة إلى أن معاملات نقاط البيع ونمو قروض المستهلكين في السعودية قد ارتفعت في الأشهر الأخيرة، ما يشير إلى تحسن ثقة المستهلك.

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