استفتاء تاريخي لـ"إنصاف المسلمين" في الفلبين

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بدأت، الإثنين، الجولة الأولى من التصويت في الفلبين على استفتاء شعبي لمنح المنطقة الجنوبية في الفلبين ذات الأغلبية المسلمة حكمًا ذاتيًا موسعًا ويفضي إلى تأسيس إقليم جديد باسم "بانغسامورو" ويعني شعب مورو.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات الفلبينية في بيان صادر إن أكثر من 2.83 مليون ناخب في مقاطعات جنوبية ومدن في منطقة مينداناو سيقومون بالتصويت في الاستفتاء على جولتين حيث ستجرى الجولة الثانية في 6 فبراير المقبل.

من جهته أوضح متحدث باسم الرئيس الفلبيني سلفادور بانيلو أن الرئيس رودريجو دوتيرتي سيحترم أي قرار سيتخذه الناخبون في الاستفتاء قائلا: إن "قانون بانغسامورو هو تشريع تاريخي في سعينا للسلام الدائم لأن هذا سيصحح المظالم التاريخية التي ارتكبت ضد شعب مورو".

في المقابل أكد رئيس اللجنة المركزية لـ جبهة تحرير مورو الإسلامية يوسوف جيكيري في تصريح مماثل التزامهم بإجراء استفتاء سلمي ومناسب على القانون وضمان السلام والتضامن والأمن في جنوب الفلبين.

ووقعت حكومة الفلبين اتفاقية سلام شامل مع جبهة تحرير مورو الإسلامية في عام 2013، وكان أبرز ما فيها هو القانون الأساسي لكيان بانغسامورو والذي يمنح المنطقة الجنوبية في الفلبين حكما ذاتيا موسعا.

تقاسم للثروات

ومن المقرر أن تتقاسم في هذا الكيان الجديد حكومة بنغسامورو المقبلة الثروات الطبيعية مع الحكومة المركزية بنسبة 70 في المئة للحكومة المحلية و30 في المئة للحكومة المركزية فيما تمنح السلطات المحلية إدارة شؤون الجنوب بالكامل باستثناء شؤون الدفاع والخارجية والعملة.

وسيتم تعيين رئيس وزراء لكيان بانغسامورو الجديد لفترة أربعة أعوام والذي يختاره مجلس منتخب مؤلف من 80 شخصا أغلبهم من جبهة تحرير مورو فيما ستتحول الجبهة الى حزب سياسي خاضع لقانون الأحزاب.

وتنص الاتفاقية على انضمام قوات جبهة مورو الاسلامية الى شرطة الكيان الجديد والجيش واستيعاب من لم يقبلون منهم في مؤسسات اقتصادية ومشاريع استثمارية فيما تعهدت الجبهة بإلقاء السلاح وتفكيك ذراعها المسلح المكون من 40 ألف مقاتل فور التصديق على الاتفاقية، وفقا لوكالة الأنباء "كونا".

ويطلق اسم مورو على المسلمين الذين يعيشون في منطقة ميندناو وجزيرتي بالاوان وباسيلان وأرخبيل سولو إضافة إلى جزر جنوبية أخرى في الفلبين حيث يشكل شعب مورو نسبة 11 في المئة من سكان الفلبين الذين يزيد عددهم على 100 مليون نسمة ويتحدثون 13 لغة أو لهجة مختلفة.


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