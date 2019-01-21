  • الإثنين 21 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:29 م
بحث متقدم
الطفلة مليكة

والد الطفلة مليكة يكشف مفاجآت صادمة عن قتل ابنته

صورة الخبر

عام 2019.. مصر والسعودية يقودان اقتصاد المنطقة

محاكمة عز

الجنايات تستشعر الحرج فى قتل والد "طفل البامبرز"

الرقابة الإدارية

ضبط مسئولين بأوقاف قنا استولوا على 10.5 مليون جنيه

عكاشة

سر قبول استقالة "عكاشة" من التليفزيون المصري

مبادرة

توصيات المشاهير والسياسيين لـ"مبادرة 1000 كاتب"

الإعلامي عمرو أديب

أديب يطالب بهدم مجمع التحرير

الزمالك

تعرف على مجموعة الزمالك بالكونفدرلية

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

موقف محرج لـ"وزير الخارجية الأمريكى"

رسميًا.. المصرى يضم حمادة طلبة موسمين

«بيراميدز» يستغنى عن 3 لاعبين

مستقبل وطن: أكثر من 47 فعالية خدمية حصاد الحزب بأسيوط في 2018

آخر الأخبار

مستقبل وطن
مستقبل وطن

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مستقبل وطن يوزع أجهزة طبية على ذوى الاحتياجات الخاصة

#

أكثر من 29 ألف متطرف إسرائيلي اقتحموا "الأقصى"

#

"النقد الدولي" تكشف معلومة خطيرة عن "الدولار"

#

تراجع صادرات الأسلحة الألمانية 26 بالمائة في 2018

قال محمود معوض نفادي أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، إن أمانة التنظيم تضع اللمسات الأخيرة عن تقرير حصاد 2018 والذي يوثق أهم وأبرز فعاليات وأنشطة أمانة الحزب بمحافظة أسيوط في الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2018.

وقال نفادي إن التقرير يوثق حجم العطاء المبذول من أمانة المحافظة برئاسة المهندس ياسر عمر ويرصد نحو 47 فعالية قام بها الحزب بمختلف مراكز وأقسام المحافظة وفي مختلف المجالات والجوانب السياسية والاجتماعية والخدمية والخيرية وبتواصل مباشر مع المواطن بشكل عام بمختلف فئاته وأيضا مع المؤسسات والهيئات والأجهزة التنفيذية.

وعبر نفادي عن ثقته إن عام 2019 سيشهد جهود مضاعفة من أمانة الحزب قائلاً إننا سنحقق بإذن الله انتشارًا أوسع وسيتم تنفيذ عدة فعاليات وأنشطة خدمية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لشعب عظيم، مشيرًا إلى إن صفوف الحزب قد اكتملت باعتماد تشكيلات المراكز وخلال الشهر الجاري سيتم الانتهاء من الوحدات الحزبية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمرو خالد والشيخ يعقوب.. جملة اعتراضية 2/2

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

صورة شعب وهيبة دولة

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاب يبيع سيارة والده للزواج من فتاة ويدعى سرقتها
» شكرى يبحث سبل تطوير التعاون مع "فيل هوجان"
» شاهد.. سما المصرى لجمهورها: مين يتجوزنى
» "أنا مش بشحت".. تحرج وزيرة الثقافة على الهواء
» قتلى فى هجوم استهدف قوات أمريكية في سوريا
» الداخلية تقدم مساعدات لأسر السجناء قبل عيد الشرطة
» أحمد بدير يعتزل مسارح الدولة
» مقتل 10جنود من قوات حفظ السلام بمالي
» طلب محرج لإعلامي من وزيرة الثقافة
» اختبار طبي لـ«جيرالدو» قبل مران الأهلي
» فتاة تخلع ملابسها وتتجول فى الشوارع عارية

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عصر

    03:05 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي