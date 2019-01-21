مستقبل وطن: أكثر من 47 فعالية خدمية حصاد الحزب بأسيوط في 2018

21 يناير 2019 - 12:49 م

قال محمود معوض نفادي أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، إن أمانة التنظيم تضع اللمسات الأخيرة عن تقرير حصاد 2018 والذي يوثق أهم وأبرز فعاليات وأنشطة أمانة الحزب بمحافظة أسيوط في الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2018.

وقال نفادي إن التقرير يوثق حجم العطاء المبذول من أمانة المحافظة برئاسة المهندس ياسر عمر ويرصد نحو 47 فعالية قام بها الحزب بمختلف مراكز وأقسام المحافظة وفي مختلف المجالات والجوانب السياسية والاجتماعية والخدمية والخيرية وبتواصل مباشر مع المواطن بشكل عام بمختلف فئاته وأيضا مع المؤسسات والهيئات والأجهزة التنفيذية.

وعبر نفادي عن ثقته إن عام 2019 سيشهد جهود مضاعفة من أمانة الحزب قائلاً إننا سنحقق بإذن الله انتشارًا أوسع وسيتم تنفيذ عدة فعاليات وأنشطة خدمية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لشعب عظيم، مشيرًا إلى إن صفوف الحزب قد اكتملت باعتماد تشكيلات المراكز وخلال الشهر الجاري سيتم الانتهاء من الوحدات الحزبية.