"الوزراء" يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات

21 يناير 2019 - 12:45 م

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 4 سنوات برئاسته، وعضوية كل من غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدوليّ، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ولبنى محمد هلال، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقديّ، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذيّ لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ونص قرار المجلس على أن التشكيل يتضمن أيضًا كلاً من المستشار هشام فتحى رجب، المستشار القانوني لوزارة التجارة والصناعة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتورة ليلى أحمد محمد الخواجة، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومنير عبد الوهاب مصطفى الزاهد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة سابقاً، وباسل محمد بهاء الدين الحينى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين، كأعضاء من ذوي الخبرة.