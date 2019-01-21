توصيات المشاهير والسياسيين لـ"مبادرة 1000 كاتب"

21 يناير 2019 - 12:42 م

قال محمود حجاج مؤسس مبادرة 1000 كاتب وملتقى القوى الناعمة للسلام العالمي ودمج الثقافات العربية في حلقته الأولى "دعم الإنسانية فى اليمن" برعاية السفير اليمنى بمصر ووزير حقوق الإنسان باليمن، إن الملتقي حقق حالة الحوار بين جميع الأطراف الدبلوماسية والسياسية والفنية والحقوقية والثقافية والفنية، وأثمر الحوار عن بعض الرسائل والتوصيات، وكانت دعوة الملتقى أن يوجه رسالة سلام للعالم والدول المتأُثرة بالحروب والنزاعات الداخلية وأن تكون حقوق الإنسان حاضرة في كل مكان.

وشارك بالملتقي نخبة من السياسيين والدبلوماسيين منهم السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق والسفيرة منى عمر نائب وزير الخارجية الأسبق والدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ودكتورة مها الشريف نائب رئيس حزب الغد.

وأعلن كل من سندس سعيد ومحمود حمدي أعضاء اللجنة الإعلامية والتنظيم عن بعض التوصيات والرسائل المهمة للدبلوماسيين والسياسيين ومشاهير الفن والثقافة.

توصيات ورسائل موجهة لمبادرة 1000 كاتب

توصية سفير جمهورية اليمن بمصر د.محمد على مارم

وعلى جانب آخر قال فى كلمته: "أنتم شباب الغد والمستقبل أتمنى أن تكونوا اليوم حاضرين وغدًا".

وعلى جانب آخر أشار في كلمته ورسالته إلى أن رسالة السلام هى رسالة عالمية مثنيًا على توجه الدولة المصرية والتي فتحت صدرها الرحب لليمن كما أن مصر شريك فاعل وأساسي فى دول التحالف التى قالت كلمتها منذ اليوم الأول لن نرضى أن تكون اليمن فى غير موقعها بالوطن العربي أو أن تكون اليمن خنجرًا في جسد الأمة العربية مشيدًا بتوجه الدولة المصرية لاحتضان أبناء الشعب اليمنى ومعاملتهم كاهل وأصحاب وطن وليسوا كجالية مقيمة على أرض مصر موجها تحية الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى وأبناء الشعب اليمنى للإخوة الأشقاء المصريين قيادة وشعبا.

توصية وزير حقوق الإنسان باليمن د.محمد عسكر

أن نبارك مبادرة 1000 كاتب ووجودنا اليوم من أجلكم وأتمنى تكون حقوق الإنسان حاضرة لكم الفعاليات الشبابية وان تكون أمامكم في كل وسيلة وفي كل غاية.

وعلى جانب آخر أشار في كلمته إلى أن الحرب الدائرة باليمن دمرت كثيرًا من المعالم وهى حرب ضروس يراد منها القضاء على اليمن والزج به فى صراعات لا متناهية وهى تعدى على شرعية الرئيس.

توصية المخرج خالد يوسف

على الحكومات العربية أن تهتم بالقوى الناعمة ونشر منظومة قيم السلام وقبول الآخر ونبذ العنف وأن تكون مؤثرًا دائمًا ومهمًا في العالم العربي.

وعلى جانب آخر أشار فى كلمته إلى أن الفن والسينما دائمًا ما يقفان فى مقدمة القوى الناعمة لأي مجتمع ومن هنا كانت الأعمال الفنية هى خير داعم لمفردات القوى الناعمة وساهمت بشكل كبير فى التصدي للعنف داخل المجتمعات.

توصية الناقد الكبير طارق الشناوي

وعلى جانب آخر أشار فى كلمته إلى أن أسهل وسيلة لتحقيق القوى الناعمة هى الفن والأعمال الدرامية شاهد عيان على ذلك ولقد ارتبطت الشعوب العربية بالفنون وأنواعها المختلفة وسادت المجتمعات العربية معانى الأمن والسلام الداخلى بسبب جمال وأصالة الفن.