أديب يطالب بهدم مجمع التحرير

21 يناير 2019 - 12:32 م

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن نجاح الإدارة المصرية يكون في نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية ، موضحًا أن الخطة الخاصة بالدولة هي نقل 51 ألف موظف من بين 6 ملايين إلى العاصمة حتى عام 2020.

وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن وزارة التخطيط لديها خطة لنقل الموظفين، وتقوم بعمل امتحانات لمن سيتنقلون للعاصمة الإدارية، موضحًا أن بعض الوزارات سيتم نقل عدد كبير منها، ووزارات أخرى سيتم نقل عدد صغير منها.

وتابع، أنه يجب العمل على استخدام الحكومة الذكية، ولا تضطر الناس للذهاب إلى المجمع الموجود في العاصمة الإدارية، مطالبًا بهدم مجمع التحرير وبناء فندق للمتحف المصري بدلاً منه، على أن يتم تعامل المواطنين مع المجمع الإداري الجديد "أون لاين".

وأشار إلى أن الإدارة المصرية تبحث حاليًا ما إذا كان هؤلاء الموظفون سيعيشون هناك أم لا؟ موضحًا أن العاصمة الجديدة ليست فقط عقارات وجامع وكاتدرائية، وأوبرا وفندق، ولكن الإدارة تعمل على نقل الموظفين، ووزيرة التخطيط تعمل على ذلك بـ"الورقة والقلم"، معقبًا: "أنا بحب الدقة والتخطيط والشغل الصح".