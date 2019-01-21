تعرف على مجموعة الزمالك بالكونفدرلية

محمد عبد الحارس
أسفرت قرعة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بكأس الكونفدرالة عن وقوع الزمالك فى المجموعة الرابعة.
وجاء المجموعات كالآتى:
المجموعة الأولى: حسنية أكادير المغربي - أوثوهو الكونغولي - نهضة بركان المغربي - الرجاء المغربي
المجموعة الثانية: النجم الساحلي التونسي- إينوجو رينجرز النيجيري - ساليتاس البوركيني - الصفاقسي التونسي
المجموعة الثالثة: زيسكو الزامبي - الهلال السوداني - أشانتي كوتوكو الغاني - نكانا الزامبي
المجموعة الرابعة: جور ماهيا الكيني - نصر حسين داي الجزائري- بترو أتلتيكو الأنجولي- الزمالك المصري
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