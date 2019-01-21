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سكرتير محافظ دمياط يطرد سيدات متضررات من الديوان

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صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

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دي إم سي

محافظ دمياط

ريهام السهلي

عرضت الإعلامية ريهام الحصري، مقطع فيديو لسكرتير مساعد محافظ دمياط وهو يطرد سيدات متضررات من ديوان عام المحافظة.

ويظهر في الفيديو المعروض ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، عدة نساء يحاولن الوصول إلى المحافظ، ولكن اللواء ممدوح طه، سكرتير عام مساعد محافظة دمياط، قال لهن إن يأتين يوم الأربعاء، فرفضن، فطلب من الأمن إغلاق الأبواب، وقال: "أقفلوا الأبواب وسيبهم قاعدين".

 من جانبه رد "طه"، في مداخلة مع البرنامج على الواقعة، مؤكدًا أنهم من قاطني عمارتين في "فارسكور"، وهما آيلتان للسقوط، وتم تنفيذ قرار الإزالة، بعد حصر عدد الشقق والمقيمين فيهم، وتم صرف إيجار شهرين لهم، لحين تسكينهم في أماكن أخرى.

وأضاف، أنه في اليوم الذي تم تصوير فيه الفيديو، جاءوا للمحافظة وتمت مقابلتهم، ويوجد أربعة منهن (ومن بينهم التي صورت الفيديو)، كل واحدة منهن تمتلك ثلاثة شقق.

وأوضح أن الدكتورة منال عوض، محافظة دمياط، شكلت لجنة مختصة بتسكين هؤلاء الناس، وجاءوا للمحافظة في الصباح (في نفس اليوم الذي تم تصوير الفيديو)، وحصلوا على قرار بالتسكين والتقوا اللجنة التي كانت ستبدأ عملها.

وأشار إلى أن هؤلاء الناس اشتروا عدة شقق، وهناك أدلة على ذلك، موضحًا أنه ليس عضوًا في اللجنة المشكلة، مشددًا على أنه يتم تسكين الأسر الأولى بالرعاية وليس من يتاجرون في الشقق.

في السياق نفسه، قال سيد شمس الدين، أحد الأهالي المتضررين، إنهم بالفعل التقوا باللواء ممدوح، وأخذوا إيجار شهرين بالفعل، ولكنه قال لهم إنهم بدأوا في تشكيل اللجنة، موضحًا أن المشكلة منذ أربعة أشهر ولم يشكلوا لجنة من وقتها.

وأشار إلى أن سيدة واحدة فقط هي التي حصلت على وحدتين سكنيتين، لافتًا إلى أن عددهم 39 أسرة، ولا يوجد لديهم مكان إقامة ويعيشون في أماكن مؤجرة تدفع قيمة إيجارها المحافظة.

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