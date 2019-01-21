بلاغ للنائب العام يتهم حسن نافعة بـ"الأخونة"

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بلاغ ضد حسن نافعة

تقدم المحامى طارق محمود، بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، يحمل رقم 536 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه حسن نافعة بالاشتراك مع جماعة الإخوان الإرهابية، لتحقيق أهدافها، من خلال كتاباته وتصريحاته.

وطالب محمود في بلاغه، بإصدار أمر احترازي، بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ حسن نافعة، لارتكابه الجرائم المذكورة فى البلاغ، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر، لحين انتهاء التحقيقات معه في الاتهامات الموجهة إليه وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

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