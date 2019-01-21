المشاط تغادر مطار القاهرة الدولى للمشاركة بمؤتمر دافوس الاقتصادى 2019

21 يناير 2019 - 12:07 م

غادرت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مطار القاهرة الدولى متوجهة إلى دافوس بسويسرا للمشاركة فى المنتدى الاقتصادي العالمي "مؤتمر دافوس الاقتصادي" خلال اجتماعه السنوي لعام 2019، والذي يشارك فيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وسوف تناقش الوزيرة خلال جلسات المنتدى برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصري، الذي عرضته الوزيرة على فخامة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وأطلقته من مجلس النواب في نوفمبر الماضي، وذلك لتنفيذ رؤية وزارة السياحة والتي تهدف الى تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الي رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.

جدير بالذكر أن المؤتمر تنطلق فعالياته خلال الفترة من 22 يناير وحتى 25 يناير الجاري، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء وكبار صناع القرار السياسي والاقتصادي من الحكومات وممثلي كبريات الشركات العالمية والمنظمات الدولية من جميع أنحاء العالم.