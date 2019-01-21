مستقبل وطن: الربط الإلكترونى بالخليج يحمى المصريين من فخ السماسرة

21 يناير 2019 - 12:04 م

أكد المهندس عبد الحميد الهوارى القيادى بحزب مستقبل وطن أن برنامج الربط الإلكترونى الذى تنفذه وزارة القوى العاملة مع بعض دول الخليج لتسهيل عمل المصريين بهذه الدول، يحمى العمال من الوقوع فى فخ السماسرة والنصابيين، مطالبًا الحكومة بضرورة تعميم هذه التجربة على كل الدول التى يعمل بها المصريين فى الخارج .

وأضاف عبد الهوارى فى تصريحات صحفية له اليوم أن الكثير من المصريين تعرضوا لعمليات نصب من قبل سماسرة متخصصين فى التلاعب بأحلام الشباب بإيهامهم بقدرتهم على التسفير للخارج وتوفير فرص عمل برواتب مجزية، الإ أن الشباب عندما يصلوا هذه الدول يفاجئوا بوظائف أخرى ورواتب أقل وفى بعض الأحيان تكون عقود العمل الوهمية.

وأشار الهوارى إلى أن نظام الربط الإلكترونى الذى بدأت وزارة القوى العاملة تنفيذه تجريبيًا مع دولتى الكويت والأردن سيحافظ على حقوق العمال المصريين، كما أن سيساعد على توفير فرص عمل جديدة فى هذه الدول خاصة أن النظام قائم على تسجيل الشباب الراغبين فى السفر لسيرتهم الذاتية وتسجيل أصحاب الأعمال لفرص العمل المتوفرة لديهم والشروط المطلوبة لشغل هذه الوظائف وبالتالى سيعمل البرنامج على الربط بين الطرفين فى إطار قانونى يحافظ على حقوق الجانبين.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة قد أكد أنه تم الربط الإلكترونى مع الأردن، والكويت، وطبقًا لهذا النظام الحديث يستطيع العامل أن يقوم بتسجيل بياناته على نظام معلومات التشغيل بالخارج، ويتم تسجيلها تلقائيًا على موقع وزارة العمل الخاص بدولة الكويت، وعرضها على الشركات الطالبة لفرص العمل، ومن ثم إرسالها للعامل، بنوع من الشفافية الكاملة، للقضاء التام على سماسرة العقود الوهمية من المتاجرين بأحلام وآمال الشباب".