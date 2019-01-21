» "أنا مش بشحت".. تحرج وزيرة الثقافة على الهواء

إيمان هاني
استنكر الإعلامي نشأت الديهي، رفض الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وهيثم الحاج رئيس هيئة الكتاب، المتكرر للظهور معه إعلاميًا للحديث عن تجهيزات افتتاح معرض الكتاب.
وتساءل "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"،: "هل منصب وزيرة الثقافة ورئيس هيئة الكتاب يحتم عليهم التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة؟".
وتابع "الديهي": "بقول لوزيرة الثقافة هل الإعلاميين المصريين أقل من المستوى إنك تطلعي معاهم؟، لما أطلب من وزيرة الثقافة ورئيس هيئة الكتاب أكثر من مرة أنهم يعملوا مداخلة هاتفية معايا ويرفضوا، هقول الله الغني، أنا مش بشحت".
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