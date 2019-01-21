  • الإثنين 21 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:44 م
بحث متقدم
الزمالك

تعرف على مجموعة الزمالك بالكونفدرلية

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

موقف محرج لـ"وزير الخارجية الأمريكى"

رسميًا.. المصرى يضم حمادة طلبة موسمين

«بيراميدز» يستغنى عن 3 لاعبين

دار القضاء العالي

النائب العام يحيل شبكة الاتجار بالبشر للجنايات

تفكيك قنبلة بدائية بميدان المحطة

جسم غريب يثير الذعر فى الإسكندرية

الجامعات المصرية

تحصيل 10 جنيهات من طلاب الجامعات لـ"تكريم الشهداء"

الداخلية

زيارة استثنائية للسجناء بمناسبة عيد الشرطة

محمد معيط، وزير المالية

قريبًا فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية

قمة بيروت

سبب حذف فقرة كاملة من البيان الختامي لـ"قمة بيروت"

صورة الخبر

"البلاستيك" بديل القطن فى مصر

"أنا مش بشحت".. تحرج وزيرة الثقافة على الهواء

آخر الأخبار

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة
الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"الديهي" يفتح النار على وزيرة الثقافة لهذا السبب

#

ضيفة "تامر أمين" تصدمه على الهواء

#

عزمى مجاهد يحتضن بيادة الشهيد إسلام على الهواء

#

توفيق عكاشة: لهذا السبب أعاني من حياة الدرديري

السياحة

المشاط

مؤتمر دافوس

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، رفض الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وهيثم الحاج رئيس هيئة الكتاب، المتكرر للظهور معه إعلاميًا للحديث عن تجهيزات افتتاح معرض الكتاب.

وتساءل "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"،: "هل منصب وزيرة الثقافة ورئيس هيئة الكتاب يحتم عليهم التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة؟".

وتابع "الديهي": "بقول لوزيرة الثقافة هل الإعلاميين المصريين أقل من المستوى إنك تطلعي معاهم؟، لما أطلب من وزيرة الثقافة ورئيس هيئة الكتاب أكثر من مرة أنهم يعملوا مداخلة هاتفية معايا ويرفضوا، هقول الله الغني، أنا مش بشحت".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمرو خالد والشيخ يعقوب.. جملة اعتراضية 2/2

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

صورة شعب وهيبة دولة

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "أنا مش بشحت".. تحرج وزيرة الثقافة على الهواء
» الداخلية تقدم مساعدات لأسر السجناء قبل عيد الشرطة
» شاهد.. سما المصرى لجمهورها: مين يتجوزنى
» أحمد بدير يعتزل مسارح الدولة
» مقتل 10جنود من قوات حفظ السلام بمالي
» طلب محرج لإعلامي من وزيرة الثقافة
» اختبار طبي لـ«جيرالدو» قبل مران الأهلي
» فتاة تخلع ملابسها وتتجول فى الشوارع عارية
» سيل من الألفاظ الخارجة لـ"الديهى" على الهواء
» الموعد والقنوات الناقلة لقرعة كأس الكونفدرالية
» إنشاء بنك وراثي للحمير البلدية في الأردن

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عصر

    03:05 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي